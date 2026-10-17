Ebola salgını Kenya'ya da sıçradı!

Kenya’da Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 3’e yükseldi. Kenya Sağlık Bakanlığı, ilk iki vakanın yakın akrabası ve birincil temaslısı olan 65 yaşındaki kadında Ebola virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 6 Ekim’den bu yana karantinada tutulan kadın; ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik belirtileri göstermesinin ardından test edildi. Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde yapılan testlerin pozitif sonuç verdiği belirtildi.

Karantinada bulunması sayesinde erken teşhis konulan hastanın destekleyici tedavi altına alındığı, erken müdahalenin iyileşme olasılığını artırırken virüsün yayılma riskini de azaltabileceği ifade edildi.

İlk vaka yaşamını yitirdi

Bakanlık açıklamasında, ikinci hastanın durumunun stabil olduğu ve destekleyici tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki salgınla bağlantılı ilk vakanın ise 3 Ekim’de ticari uçuşla başkent Nairobi’ye geldiği belirtildi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kişinin hemen izolasyona alındığı, ancak 5 Ekim’de yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hastanın, viral kanamalı ateş vakalarına yönelik güvenli defin protokolleri uygulanarak defnedildiği kaydedildi.