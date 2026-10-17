İran ve Lübnan dışişleri bakanları Bağdat’ta görüştü

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Racci ile bir araya geldi.

Erakçi-Racci görüşmesinde Tahran-Beyrut ilişkileri ve iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik istişareler ele alındı.

Bakan Erakçi, Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına ilişkin İran’ın ilkeli tutumuna değinerek, İsrail rejiminin saldırganlığı ve yayılmacılığı karşısında Lübnan’ın egemenliğini ve ulusal güvenliğini savunmasına İran’ın destek verdiğini vurguladı.