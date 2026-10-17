Suudi Arabistan son 24 saatte Yemen'e 53 hava saldırısı düzenledi

Yemen Sihalı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine 53 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suudi hava saldırılarının başkent Sana’daki sivil yerleşim yerlerini ve Taiz, İbb, Lahic, Saade ile Amran vilayetlerini hedef aldığını belirten Seri, söz konusu saldırıların Hamis Müşayt ve Taif üslerinden havalanan “F-15” ve “Typhoon” tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yahya Seri, gerginliğin tırmanmasının başlangıcından bu yana ülkeye yönelik toplam Suudi hava ve füze saldırısı sayısının 2 bin 542’ye ulaştığını ifade etti.

