Hürmüz Boğazı’nda deniz mayınına çarpan süper tankerde şiddetli patlama!(video)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda deniz mayınına çarpan dev bir petrol tankerinde şiddetli patlama meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ve kuralları ihlal ettiği belirtilen bir süper tankerin, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz güzergâh üzerinden geçmeye çalışırken mayına çarptığı, olayın ardından tankerde şiddetli patlama ve yangın meydana geldiği ifade edildi.

Tankerin tüm konum belirleme ve radar sistemlerini kapatarak geçiş yapmaya çalıştığı öne sürülen açıklamada, ABD ordusunun desteğiyle İran’ın denetimindeki geçiş kurallarını aşmaya çalıştığı iddia edildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu belirterek İran’ın belirlediği kuralları ihlal eden gemilerin ağır sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.