İran'ın Irak Büyükelçisi'nden İİT Bağdat Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklama

Al-ı Sadık, toplantı marjındaki ikili ve çok taraflı istişarelerin, doğrudan iletişim kanallarının güçlendirilmesi, yanlış anlamaların giderilmesi ve çok taraflı iş birliği projelerinin sürdürülmesi amacıyla İran heyeti için öncelik teşkil ettiğini belirtti.

İran’ın gündeminin üç stratejik eksen üzerine kurulduğunu açıklayan Büyükelçi, bunları; İsrail rejiminin saldırganlığının her yönüyle kınanması ve buna karşı durulması, dış müdahalelerden uzak bir şekilde bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ve İslam ülkeleri arasında ekonomik ve teknik yakınlaşmanın pekiştirilmesi olarak sıraladı.

Büyükelçi Al-ı Sadık, Bakan Erakçi'nin toplantı sırasında son gelişmeleri ve İran'ın toprak bütünlüğünü ile İslam ümmetini hedef alan saldırılara ilişkin Tahran’ın tutumlarını detaylı bir şekilde aktaracağını söyledi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi ayrıca, Erakçi’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin ve Lübnan halklarına yönelik desteğini güçlendirecek pratik önerilerde bulunacağını ifade etti.

Al-ı Sadık, Bağdat’ın İslam ülkeleri arasında arabuluculuk yapma ve görüşleri yakınlaştırma konusunda giderek artan bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.