Fidan, Haşdi Şabi lideri Fayyad ile Bağdat’ta bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad ile bir araya geldi.

Taraflar, sınır güvenliği, terörle mücadele ve istihbarat verilerinin paylaşımı alanlarında ortak koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Fayyad ve Fidan, bölgedeki durumun gelişmeleri ile iki ülkenin çıkarlarının korunması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi doğrultusunda ortak çabaların artırılması ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi yollarını istişare etti.