Dolar 7.60 TL'yi geçti

Sputnik'te yer alan habere göre, Döviz kurlarındaki yükseliş Merkez Bankası haftasında da devam ediyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre kademeli yükselişini sürdüren ve geçen hafta 7.5785 ile yeni tarihi zirvesini test eden dolar/TL, bu sabah güne 7.57 civarında başlayıp piyasalarda işlemlerin artmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL, gün ortasında 7.60'ı geçti ve rekor tazeledi. Kur saat 11.58'de 7.6023'ü gördükten sonra yeniden 7.59'lu seviyelere geri döndü.

Borsa İstanbul'da ise işlemler yatay seyirde gerçekleştiriliyor. Saat 12.05 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 0.92 düşüşle 1.101 puandan gerçekleştiriliyor. Aynı dakikalarda dolar/TL 5940; euro/TL 8.9610'dan el değiştiriyor.

Altın 1.950 doların altında, petrol yükseliyor

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 gerileyecek 1.945 dolardan işlem görüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.2 artışla 43.24 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.2 yükselerek 42.21 dolarda seyretti.