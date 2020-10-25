Biden beklentisi TL ve rubleyi vuruyor

ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, anket sonuçları Türkiye gibi gelişen ülkelerin para birimlerini etkiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Joe Biden’ın seçileceği beklentisinin TL ve Rus rublesini olumsuz etkilediğine, diğer gelişen ülke para birimleri ile TL ve rublenin farklı yönlerde hareket ettiğine dikkat çekti.

TL VE RUBLE BIDEN RALLİSİNİN DIŞINDA KALDI

FT, Biden’ın Trump’a kıyasla Çin’e karşı daha yumuşak, Türkiye ve Rusya’ya karşı ise daha sert bir politika izlemesinin beklendiğini, para birimlerindeki farklı performanslarda ülkelerin iç nedenlerinin yanı sıra bu durumun da etkili olduğunu yazdı.

Biden’ın başkan seçilmesi ve Senato’da da Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi beklentisinin ABD’de ikinci büyük mali teşvik paketi beklentisini artırdığını ve bunun da gelişen ülke piyasalarındaki riskli varlıklara talebi artırdığını belirten FT, gelişen ülke para birimlerinin toplam performansını gösteren MSCI gelişen ülke para birimleri endeksinin eylül başından bu yana yüzde 2,4 artış kaydettiğini aktardı.

ÇİN, MEKSİKA VE GÜNEY KORE’DE OLUMLU ETKİ

ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan Chase’in kur stratejisti Meera Chandan, ek gümrük vergileri konusunda Biden’ın daha yumuşak bir politika benimseyebileceği beklentisi olduğunu, bu nedenle Biden’ın seçilmesinin gelişen ülke para birimleri için daha tercih edilir bir sonuç olarak görüldüğünü dile getirdi.

Biden’ın seçilmesi durumunda ticari gerilimlerin azalabileceği beklentisiyle eylül ayı başından bu yana Çin yuanı dolar karşısında yüzde 2’den fazla değer kazandı. Yine aynı beklentiyle aynı dönemde Meksika pesosu ve Güney Kore wonu dolar karşısında yüzde 4’ü aşan oranda değerlendi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Bu dönemde dolar karşısında TL yüzde 7’yi aşan oranda değer kaybetti. Rus rublesindeki kayıp yüzde 4’e yaklaştı.

Oxford Economics stratejisti Nafez Zouk, Biden’ın Rusya ve Türkiye’ye karşı Trump’a kıyasla daha sert bir tavır alacağı beklentisinin TL ve rubleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Haberde Türkiye’nin dış finansmana bağımlılığını hatırlatılarak Biden’ın Türkiye’ye Rus S-400 füzeleri alımı nedeniyle yaptırım uygulayacağı sinyalini vermesinin ciddi bir tehdit olduğu, jeopolitik konuların TL için temel kaygı verici başlık olarak öne çıktığı vurgulandı.

Jeopolitik kaygıların yanı sıra, Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizi artışına devam etmemesi ve örtülü faiz artışıyla karmaşık arka kapı politikalarına devam mesajı vermesi de TL’nin bu hafta yeni rekor düşük seviyeye gerilemesinde etkili oldu.

Kaynak: Sözcü