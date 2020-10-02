Ermenistan Dışişleri ateşkese hazır olduğunu duyurdu

Türk basınına göre, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1994-1995'te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes için hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.

AGİT Minsk Grubu, 1992'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

Akar: Ateşkes çağrıları samimi değil

Öte yandan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Minks grubu üyeleri tarafından yapılan ateşkes çağrılarıyla ilgili olarak "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil. Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.