Suriye'de bomba yüklü araç patladı: Ölüler ve yaralılar var

Sputnik'in haberine göre, Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, en az 53 de kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Çevredeki evler ve mağazalarda maddi zarar meydana geldi. Caddede kenarda duran araçlar ise kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ve sivil savunma ekipleri olaya müdahale ederek yaralıları hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklar, yaralı ve ölü sayısının yükselebileceğini belirtiyor.