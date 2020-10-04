  1. Dünya
  2. Ortadoğu
4 Eki 2020 17:59

IKBY’de silah deposunda büyük patlama

IKBY’de silah deposunda büyük patlama

Irak'ın Süleymaniye kentinde Peşmerge Bakanlığı'na bağlı bir silah deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesi Pukmedia'da yayınlanan habere göre, Süleymaniye'nin Tasluca bölgesinde 70'inci Peşmerge Tugayı'na ait bir silah deposunda patlama gerçekleşti.

70'inci Peşmerge Tugayı Sözcüsü Ahmed Latif, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yaşanan patlama nedeniyle silah deposunda büyük hasar oluştuğunu ve devam eden yangın nedeniyle patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Latif, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydetti.

Milliyet

News Code 1889565

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler