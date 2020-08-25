Suriye'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı!

Sputnik'e göre, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, militanların İdlib'de icra edilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında devriye konvoyundaki bir zırhlı araca saldırı düzenlediğini ve 2 Rus askerin hafif yaralandığını duyurdu.

Merkezin açıklamasında "M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyindeki Urum-El-Caz yerleşim bölgesinde kalan kesiminde icra edilen 23. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında, devriye konvoyuna el tipi tanksavar roketatarla ateş edildi. Bunun sonucunda Rus askeri polisine ait zırhlı personel taşıyıcısı hasar gördü, iki Rus askerde hafif kontüzyon meydana geldi" dendi.

Saldırının ardından devriyenin sonlandırıldığını ve Rus grubunun üs noktasına döndüğünü bildiren merkez, yaralılara olay yerinde gerekli tüm tıbbi yardımın sunulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.