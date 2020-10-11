  1. Dünya
  2. Asya
11 Eki 2020 10:30

Tacikistan cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti

Tacikistan cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti

Tacikistan’da halk, cumhurbaşkanı seçimi için bugün sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Tacikistan’da, seçimlerde 5 partili aday cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak. 5 milyona yakın kayıtlı seçmen ülke genelindeki 68 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 414 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da başladı ve akşam saat 20.00'da sona erecek.

Seçimlerde Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade ve Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev ile iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yarışıyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.

News Code 1889705

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler