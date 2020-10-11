Irak'ta son 24 saatte 62 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 62 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 9852'ye ulaştı.

Ülkede 2206 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 402 bin 330'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 3827 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 336 bin 157 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti.