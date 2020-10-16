  1. Ekonomi
16 Eki 2020 19:11

Ermenistan, Türkiye'den ürün ithalatını durdurmayı düşünüyor

Ermenistan, Türkiye'den ürün ithalatını durdurmayı düşünüyor

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Türkiye manşeli ürünlerin Ermenistan’a ithalatının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

Ermeni basınında yer alan habere göre, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye manşeli ürünlerin ülkeye ithalatının geçici olarak durdurulmasını önerdi. Gündemde bulunan ve görüşülen tasarı, kabul edilmesi durumunda 6 ay süreyle geçici olmak üzere 31 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye manşeli ürünlerin ithalatının yasaklanmasının, ilk önce güvenlik açısından önemli olduğu kaydedildi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Türk ürünlerinin ithalatının durdurulması durumunda ülkede kıtlık yaşanmayacağını, diğer ülkelerden yapılan ihracat ve yerel üretim sayesinde ihtiyaçların karşılanacağını vurguladı.

News Code 1889827

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