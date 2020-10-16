Ermenistan, Türkiye'den ürün ithalatını durdurmayı düşünüyor

Ermeni basınında yer alan habere göre, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye manşeli ürünlerin ülkeye ithalatının geçici olarak durdurulmasını önerdi. Gündemde bulunan ve görüşülen tasarı, kabul edilmesi durumunda 6 ay süreyle geçici olmak üzere 31 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye manşeli ürünlerin ithalatının yasaklanmasının, ilk önce güvenlik açısından önemli olduğu kaydedildi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Türk ürünlerinin ithalatının durdurulması durumunda ülkede kıtlık yaşanmayacağını, diğer ülkelerden yapılan ihracat ve yerel üretim sayesinde ihtiyaçların karşılanacağını vurguladı.