Petrol OPEC+ toplantısı öncesi yatay seyrediyor

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının bir kez daha talebi baskılamasıyla, OPEC+’ın piyasa değerlendirme toplantısı öncesinde, New York piyasasında varil başına 41 dolar civarında yatay seyrediyor.

Koalisyon üyelerinin üretim kesintilerini uygulayıp uygulamadığını değerlendirmekle görevli Bakanlar Ortak İzleme Komitesi Pazartesi günü online bir toplantı gerçekleştirecek. Aralık ayındaki toplantıya kadar herhangi bir üretim kararının alınması beklenmezken, Suudi Arabistan ve Rusya gibi üyeler Libya’dan gelen fazladan üretim ve OPEC’in düşük talep tahminlerinin etkisiyle diplomatik kanalların kullanımını artırıyorlar.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi’nin mali teşvik paketi konusunda Beyaz Saray ile daha fazla ilerleme kaydedilmesi için Salı gününü son tarih olarak belirlemesi, kurtarma paketinin sonunda tamamlanabileceğine dair iyimser beklentileri artırdı.

Petrol, bu ayın başında hız kazanan salgın ve sürdürülebilir bir talep toparlanmasına dair endişelerle varil başına 40 doların altına düştükten sonra şu anki seviyelerde sabit seyrediyor. Uluslararası Arası Enerji Ajansı (IEA) geçen hafta piyasa görünümünün hala kırılgan olduğunu belirtirken, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo talebin cansız olduğunu söyledi.

ING Group emtia strateji müdürü Warren Patterson, “Artan koronavirüs vakaları ve duraksayan talep düşünüldüğünde, OPEC+ petrol üretimini gelecek yıl artırma fikrini aklından çıkarmalı.” dedi ve “ABD teşvik paketi görüşmeleri gel gitli geçiyor fakat şu an potansiyel bir anlaşma ihtimali daha yüksek.” diye ekledi.

Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Cuma günü %0.2 düştükten sonra bugün Singapur saatiyle 12:43'te %0.3 düşerek varil başına 40.74 dolar seviyesine geriledi.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta %0.5 değer kaybettikten sonra %0.2 düşerek varil başına 42.83 dolar seviyesine geldi.

Kaynak: Hürriyet