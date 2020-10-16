  1. Azerbaycan
16 Eki 2020 12:20

Aliyev, Rus medyasına Dağlık Karabağ'daki savaşı değerlendirdi

Aliyev, Rus medyasına Dağlık Karabağ'daki savaşı değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus medyasına Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus gazeteci Kiselev'e verdiği röportajda, bölgede gerginleşen durumu nasıl değerlendirdiğini anlatırken, verdikleri mücadele ve gündeme dair konularda açıklamada bulundu.

Aliyev ayrıca, kırmızı çizgileri hakkında görüşlerini de paylaştı.

"Her savaş vahşettir, kayıplardır, insanların çektiği acılardır, sevdiklerini kaybetmeleridir." diyen Aliyev, "Ancak fark şu ki bu savaş, Azerbaycan halkı için bir kurtuluş savaşı, Ermenistan için ise bir istila savaşıdır. Sözde Dağlık Karabağ Ordusu'nun aslında olmadığı hiç kimse için sır olmayıp, uluslararası arabulucuların da zaten bildiği bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

News Code 1889816

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