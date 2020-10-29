Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mesajda, Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderen Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, koronavirüs salgının dünyaya yayılması mevcut durumda iki komşu arasındaki ilişkilerin korunmasının önemi vurgulandı.

Ruhani’nin mesajında, “İran ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel münasebetler sayesinde iki ülkenin farklı siyasi, ekonomik, bilimsel ve sağlık alanındaki ilişkilerinin günden güne daha da artmasını temenni ediyorum” ifadesine yer verildi.

Ruhani ayrıca, Türkiye halkı ve hükümeti için sağlık ve esenlikler dildedi.