Gürcistan'da soyguncu bankadaki 20 kişiyi rehin aldı

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle bankadaki 20 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Başkent Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya giren saldırgan, olay yerine gelen polis güçlerinden banka binasından uzaklaşmalarını talep etti.

500 bin dolar istiyor

Yaklaşık 500 bin dolar para istediği iddia edilen saldırgan, rehinelerden birinin üzerinden taleplerini bir Gürcü televizyon kanalına iletti.



TV'ye bağlanan rehinelerden Irakli Kvaratskhelia, saldırganın polislerin banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağını söylediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin operasyonu devam ediyor.

TRT Haber