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27 Eki 2020 15:31

California’da yangınlar nedeniyle 100 bin kişiye tahliye emri

California’da yangınlar nedeniyle 100 bin kişiye tahliye emri

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinin Orange County ilçesinde dün sabah başlayan yangınlar nedeniyle 100 bin kişi için tahliye emri verildi.

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinin Orange County ilçesinde dün sabah başlayan yangınlar nedeniyle 100 bin kişi için tahliye emri verildi.

Alevler nedeniyle 2 bin 915 hektar alan küle dönerken, Irvine’de rüzgar nedeniyle alevlerin evlere yaklaştığı kaydedildi. Yaklaşık 500 itfaiye erinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 26 ve 31 yaşlarındaki iki itfaiyecinin ise ciddi yanıklar aldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

News Code 1890053

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