Galibaf'tan İslam ülkeleri meclis başkanlarına kutlama mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yüce İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) mübarek doğum yıldönümü dolayısıyla İslam ülkeleri meclis başkanlarına birer kutlama mesajı gönderdi.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildii:

"Peygamber Efemdimizin(s.a.v) hayatı göz önünde bulundurularak kardeşlik ve empatinin pekiştirilmesiyle Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasını temenni ediyorum.

Kötülüklerin büyük İslam milleti ile Hz. Muhammed’i hedef aldığı durumda, hiç şüphesiz İslam ümmeti Kur’an-ı Kerim ile Peygamber Efendimizin geleneklerini benimseyerek mutluluk yolunu izleyecektir."

Galibaf mesajında İslam ülkeleri arasında kapsamlı işbirliği ve parlamento ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.