  1. Siyaset
8 Kas 2020 12:56

Galibaf, ABD'deki seçim sonuçlarına tepki gösterdi

Galibaf, ABD'deki seçim sonuçlarına tepki gösterdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonucuna tepki gösterdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Twitter hesabından Kur’an-i Kerim’deki Nazi'at Suresi’nin Firavun’un isyanını ve kaderini anlatan bazı ayetlerini paylaşarak ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonucuna tepki gösterdi.

"Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti

Sonra sırt dönüp koşarak gitti

Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

"Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır."

News Code 1890276

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