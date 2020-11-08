Galibaf, ABD'deki seçim sonuçlarına tepki gösterdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Twitter hesabından Kur’an-i Kerim’deki Nazi'at Suresi’nin Firavun’un isyanını ve kaderini anlatan bazı ayetlerini paylaşarak ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonucuna tepki gösterdi.

"Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti

Sonra sırt dönüp koşarak gitti

Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:

"Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.

Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır."