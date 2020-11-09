Ermenistan ordusu, bazı bölgelerde kayıplar verip geri çekildi

Bakü’den gelen açıklamaya göre, dün gündüz saatlerinde ve bu gece Ermenistan güçleri Azerbaycan’a ait mevzilere ve yerleşim birimlerine ateş açtı.

Askeri eylemler özellikle de cephe hattının Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Kubatlı istikametinde sürdü. Gün içinde düşman güçlerine cephenin başlıca istikametlerinde ciddi darbeler indirildi. Düşman güçleri bazı bölgelerde asker ve teçhizat kaybı vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyon imha edildi.

Azerbaycan ordusundan dün Şuşa’nın alındığı bilgisi verilmişti.

Dağlık Karabağ’daki temas hattında çatışmalar 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti.

Kaynak: Sputnik