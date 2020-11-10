Dağlık Karabağ'da yeni ateşkes anlaşması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını" duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti.

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici" ifadelerini kullandı.

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.

Kremlin: Karabağ'daki tüm savaş faaliyetleri son buluyor

Paşinyan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den yapılan açıklamada da, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Putin: Dağlık Karabağ'a barış gücü konuşlandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağını söyledi.

“Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" diyen Putin, ulaşım merkezlerinin açılacağını kaydetti.

Rus lider, yeni ateşkes anlaşmasının, "Dağlık Karabağ krizine her iki tarafın da çıkarına, uzun vadeli çözüm için koşullar yaratacağını umduğunu" dile getirdi.

Aliyev, Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı yerler ile Ermenistan arasında koridor açılması karşılığında Nahçivan ile Azerbaycan arasında da koridor açılacağını söyledi. Aliyev, anlaşmanın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.

Anlaşma metni henüz yayınlanmadı fakat BBC'nin edindiği bilgilere göre Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek. Dağlık Karabağ içinde ise iki tarafın kontrol ettiği kentler kendi kontrollerinde kalacak. Bölgeye bir Rus barış gücü konuşlanacak. Esirler karşılıklı olarak takas edilecek.

Kaynak: T24