Sınırlarımızda her türlü tehdide yanıt vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Erdebil eyaletindeki sınır bölgesini ziyaret etti.

Tümgeneral Selami bu ziyarette yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir güvenlik bizim kırmızı çizgimizdir ve sınırlarda sevgili halkımızın güvenliğini ve huzurunu bozan herhangi bir tehdit ve güvensizlik Kabul edilmezdir” dedi.

Dağlık Karadağ bölgesindeki son hareketleri takip ederek, sınır bölgelerinde daha fazla güvenlik sağlamak için gerekli talimatlarda bulunan Tümgeneral Selami, “Çevre bölgelerindeki duruma göre savunma ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve son çatışma bölgesine yakın sınır bölgelerinde konuşlanmış birimlerin uyanıklı olması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Sınır muhafızlarını bu hassas bölgede sınırları koruma yönündeki çabalarından dolayı takdir eden Tümgeneral Selami, uluslararası sınırların dokunulmazlığını önemli bir ‘konu’ olarak nitelendirerek, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışan tarafların İran sınırlarına yönelik her türlü tehditten kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Tümgeneral Selami, İran sınırlarına yönelik her türlü olası tehdit ve saldırıya yanıt verileceğini ifade etti.