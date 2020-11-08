Aliyev: Şuşa kenti kurtarıldı

Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasından satır başları şöyle:

- 8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür.

- Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak.

- 28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir.

- Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Eğer Ermenistan taleplerime cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz.

- Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Düşmanı kovuyoruz ve kovacağız.

- Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.

Kaynak: TRT Haber