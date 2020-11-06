Zırhlı birlikler kuzeybatı sınırına konuşlandı

İran Ordusu Kuzeybatı Bölgesi Karargahı Komutanı General Ali Hacilu, sınır birliklerine yapılan askeri güç takviyesine dair yaptığı açıklamada, bu karargahın zırhlı birliklerinin ülkenin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile olan sınır şeridine konuşlandığını söyledi.

General Hacilu, "Ülkenin kuzeybatı bölgesindeki birliklerimizin misyonu sınır sakinlerinin huzuruna yönelik herhangi bir tehdit veya güvensizliği önlemektir." dedi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, son günlerde ülkenin kuzeybatı sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu..

Burada basın mensuplarına konuşan Tuğgeneral Haydari, "İran'ın kuzeybatı sınırlarını tehdit eden bir durum söz konusu değil. Silahlı kuvvetlerin artan potansiyelleri sayesinde misyonları yerine getirme konusunda çok hazırlıklıyız." demişti.

Tuğgeneral Haydari, "Ordu birlikleri, ülkenin kuzeybatı sınırlarının bazı bölgelerinde konuşlandırıldı. Bunun asıl amacı kırmızı çizgimiz olan sınır bölgelerini korumaktır. Sınır bölgeleri sakinlerinin huzuru kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla sivillerin güvenliğinin tehlikede olmasına tahammül edemeyiz.” ifadelerinde bulunmuştu.