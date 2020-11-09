Dışişleri Sözcüsü: Biden'in ekibi ile temasımız olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in üç Latin Amerika ülkesini ziyaret ettiğini belirten Sait Hatipzade,“Bakan Zarif Bolivya ziyareti sırasında bu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Luis Arce’nin yemin törenine katıldı. Bunun yanı sıra Küba ve Venezuela ziyareti sırasında bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle görüştü” dedi.

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif’in yarın iki günlüğüne Pakistan’ı ziyaret ederek bu ülkenin dışişleri bakanı, başbakanı ve diğer yetkilileriyle görüşeceğini söyledi.

Sait Hatipzade ayrıca, “Afganistan konulu İran-Rusya ve Hindistan toplantısı Afganistan İşleri Özel Temsilcilerinin başkanlığıyla yapıldı. Dün BM Afganistan Özel Temsilcisi de Tahran’a gelerek Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgedeki bazı ülkelere uyarı

Bölge ülkelerine seslenen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, “Amerika'da yaşananların bölgemize büyük bir mesajı vardı. Bölge ülkeleri, güvenliği satın almanın kan dökmeten başka bir sonuç getirmeyeceğini bilmelidir. Bazı komşularımız diğer ülkelerde lobicilik faaliyetleri yürütmekte. Bölgemiz milyarlarca dolarlık silah nedeniyle kriz içindedir. Trump ile huzur bulanlar geri dönmeli ve bölgesel güvenlik bağlamında güvenliği bulmalıdır” ifadelerinde bulundu.

'ABD’liler gittikleri yanlış yoldan dönebilirler'

Hatipzade, “Trump yönetimi son birkaç yılda yanlış yolu benimsedi ve azami baskı İran'da azami direnci yarattı. ABD’liler gittikleri yanlış yoldan dönebilirler; ancak geçmişi telafi etmeli ve İran milletiyle sözde ve konuşmada değişiklik yapmalıdır” şeklinde konuştu.

'Biden'in ekibi ile temasımız olmadı'

Biden ekibinin İran’la temasa geçip geçmediği sorusuna ilişkin Hatipzade, “Biden'in ekibi ile temasımız olmadı. Bizim esas olarak nükleer anlaşma meseleleri dışında kimseyle temasımız yok ve yeni ABD hükümeti de henüz iktidara gelmedi; iktidara geldiğinde karar vereceğiz” dedi.

Şehit General Kasım Süleymani

İran’ın Şehit Süleymani’ye yönelik suikastı davasını takip etmek için Irak hükümeti ile işbirliği hakkında, “Bu suikastın faillerine herhangi bir dokunulmazlık vermiyoruz. Bu suikastı yapanlar her zaman kapsaml takip listemizde. Suikastten sonra Irak’ın farklı bölgeleriyle yakından işbirliği yaptık. Bu suikast Irak’ta yapıldı ve Irak hükümeti bundan sorumludur” ifadelerinde bulundu.

Siyonist yetililerin İran iddiası

Siyonist bir yetkilinin, Biden kazanırsa İran ile Siyonist Rejim arasında bir savaş çıkacağına dair iddiasına değinen Hatipzade, “Siyonist yetkilileri çok savaşçı ama bunu Amerikan askerlerinin kanıyla yapmak istiyorlar. Eğer savaşma gücüne sahip olsaydı kendi çevresinde güvenlik sağlardı. Onlar İran’ın ulusal güvenlik konusunda kimseyle şakası olmadığını iyi biliyorlar. Elbette işgalci rejim kendi hayatını kriz yaratmakta buluyor. Bu nedenle bu tür kriz yaratmaları doğaldır” değerlerndirmesini yaptı.

Dağlık Karabağ sorunu

İran’ın Dağlık Karabağ sorununa çözüm girişimiyle atıfta bulunan Hatipzade, “Karabağ krizini çözmenin çerçevesi açıktır. İran, bu sorunun çözülmesine yardımcı olacak herhangi bir mekanizmayı memnuniyetle karşılamıştır; çünkü 30 yıldır süren krizin çözülmesi bizim için çok önemlidir” dedi.

İran'ın bölgesel politikası

Dışişleri Sözcüsü, ABD'de Biden’in iktidara gelmesiyle İran’ın komşu ülkeleriyle olan ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olup olmamayacağına dair, “İran’ın dış politikası kimsenin gelip gitmesiyle değişemez." diye konuştu.

Siyonist Rejim'le normalleşme süreci

Hatipzade bazı ülkelerin Siyonist Rejim’le normalleşme kararı ile ilgili olarak, "Bazı İslam ülkelerinin bu tutumunu ‘açığa çıkarma’ olarak değerlendirmeliyiz; Çünkü daha önce ilişkileri vardı, fakat son zamanlarda ortaya çıkarıldı. Müslüman milletlerden bu tutuma sert tepkiler geldi. Siyonist Rejim tecrit ve meşruiyet krizinden çıkmak için her fırsatı kullanıyor. Bölge ülkelerinin yöneticileri kendi yaptıklarından ders alırsa İslam dünyasının buna tepkisi daha düzgün olacaktır” ifadelerini kullandı.