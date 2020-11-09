İran karşıtı açıklamalar Tahran-Bakü ilişkilerini zedeleyemez

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Behruz Muharremov'un İran İslam Cumhuriyeti karşıtı açıklamasına tepki gösteren İran Meclisi Arak Milletvekili Muhammed Hasan Asafari, “İran olarak bölgede güvenlik ve barışın sağlamasından yanayız ve çatışma ile kanın dökülmesine karşıyız. Aynı zamanda ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Asafari sözlerine şöyle devam etti:

“Kuzeybatıda bulunan komşular arasındaki ihtilaflar Siyonist Rejim ve Amerikalılar tarafından suistimal edilebilir. Ülkeler arasındaki herhangi bir ihtilaf diyalog ve müzakereler yoluyla çözülmeli. İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan silahlı çatışmayı ve kan dökülmesini kınamaktadır.

Tarihi kayıtlar, sorunların çözümünün diyalog yöntemi olduğunu ve askeri harekatın gereksiz olduğunu açıkça göstermektedir.”

Sözü geçen şahsın İran karşıtı açıklaması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti meclisi ve Bakü yetkilileri tarafından ikaz edildiğini belirten Asafari, “Biz Azerbaycan'dan başka bir şey beklemiyorduk çünkü İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki münasebetler tarihi bir geçmişe sahiptir. Bu tür (çirkin) yaklaşımlar Siyonist Rejim’e hizmet edecek ve hiçbir yararı olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Asafari, Azerbaycanlı milletvekile seslenerek, “Bu şahıs ilk önce ülkesinin İran ile ilişkilerinin tarihini incelemeli ve sözlerinin iki ülke arasında herhangi bir ihtilaf yaratmayacağını bilmelidir. Onun tutumu aynı zamanda Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tarihini bilmediğini gösterir.” diye konuştu.

'Siyonist Rejim ihtilaf yaratmaya çalışıyor'

Milletvekili Asafari, Siyonist Rejim’in İran ile diğer ülkeler arasında ihtilaf yaratmaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Ancak bu yaklaşımlar İran ile Azerbaycan arasında ihtilafa neden olamaz ve kesinlikle hem Azerbaycan Cumhuriyeti halkı hem de İran halkı tarafından kınanmaktadır. Bu tür yaklaşımlar iki ülke arasındaki dostane ilişkileri zedeleyemez.

Azerbaycanlı vekilin iddiaları araştırılırsa Siyonist Rejim’in bölgedeki ihtilaf yaratma politikasından kaynaklandığı ortaya çıkacaktır.

Siyonistler İran ve Azerbaycan'ın tarihi geçmişinin birbirinden ayrılmaz olduğunu, bu tür olayların iki ülke arasında herhangi bir anlaşmazlığa yol açmayacağını ve çabalarının boş olduğunu bilmeli.”

Ne olmuştu?

Azerbaycan Milli Meclisi üyelerinden Behruz Muharremov'un İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde yaptığı temelsiz açıklamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ile telefonda yaptığı görüşmede, bu açıklamayı reddederek, söz konusu milletvekiline gerekli ve ciddi şekilde ikaz edildiğini söylemişti.

Hacıyev, Bakü'nün komşu, dost ve kardeş ülke İran'ın Karabağ savaşı ve krizi sırasında destekleri ve adil ve samimi yaklaşımından dolayı müteşekkir olduğunu belirterek, tüm üst düzey Azeri yetkililerin İran'ın yapıcı ve adil yaklaşımından mutlu olduğunu vurgulamıştı.