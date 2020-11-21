Rus Savunma Bakanı Şoygu Ermenistan'da

Sputnik'e konuşan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, "Rusya Savunma Bakanı, Erivan'a ulaştı. Şu anda Başbakan Paşinyan'la görüşüyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak, Aleksey Overçuk ve diğer Rus yetkililerin de bugün Erivan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Rus ve Ermeni temsilcilerin heyetler arası görüşmeler yapacağı ifade ediliyor.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.