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16 Kas 2020 16:12

Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın görevine son verme kararı verdiğini duyurdu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın istifa ettiği bildirildi. Mnatsakanyan'ın istifasını Bakanlık Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook'tan duyurdu.

Ermenistan parlamentosu Ulusal Meclis’te konuşan Paşinyan da Mnatsakanyan'ın görevine son verme kararı verdiğini ifade etmişti.

Mnatsakanyan, Mayıs 2018'de bakanlık koltuğuna oturmuştu.

Ermenistan'da halk, Karabağ'daki hezimetin ardından hükümetin istifasını istiyor.

Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." ifadelerini kullanmıştı.

TRT Haber

News Code 1890471

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