Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Paşinyan'a istifa çağrısı

Dağlık Karabağ anlaşması ile tepki toplayan Ermenistan hükümeti baskı altında. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ulusa sesleniş konuşmasında, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." demişti.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan ile Dağlık Karabağ anlaşmasını imzalaması sonrası protesto gösterilerine başlamıştı.