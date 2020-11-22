Ruhani, Lübnan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a gönderdiği bir mesajda, Lübnan Bağımsızlık Günü’nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani kaleme aldığı mesajda "Lübnan geçen yıl zor günler geçirdi. Ancak vizyon sahibi liderlerinin varlığı sayesinde direnmek Lübnan'ı gururlandırdı ve izzet, bağımsızlık ve refah yolunun bu ülkede sürdüğünü dünyaya gösterdi" ifadesini kullandı.

Ruhani'nin mesajında, "İran geçmişte olduğu gibi, Lübnan hükümetinin ve dirençli halkının yanında ve her alanda ikili işbirliğini geliştirmeye hazırdır" denildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında, Lübnan halkı ve hükümeti için sağlık ve esenlikler diledi.