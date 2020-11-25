Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde ABD'de yapılan başkanlık seçimine dair Ruhani, Trumpizm döneminin sona erdiğini belirterek, “Trump, Amerikan tarihinde bağımsız uluslara özellikle de İran ve Filistin halkına karşı en büyük cinayetler yapan isimlerden biridir” dedi.

Ruhan, "Trump'ın uluslararası forumlarda hezimete uğramasıyla birlikte dünya ve Amerikan halkının gözünden düşmesi seçimi kaybetmesine sebep olmuştur. Onun seçimi kaybetmesinin diğer nedenleri ise dış politika ile sağlık konusunda yanlış yöntem izlemesi, ırkçı yaklaşım ve güvenilmez olmasıdır." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump korona salgını döneminde de İran halkına karşı insanlık dışı, terörist ve acımasız eylemlerlerde bulundu. Yaptırımları ve baskıyı gün geçtikçe arttırdı. Beyaz Saray hükümeti İran’a 5 milyar dolar kredi sağlamak isteyen Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bile karşı çıkarak halkımızın kolay bir şekilde korona ile mücadele etmesine izin vermedi."

Trump'ın demogoji ve popülizm yolunu izlemeye devam ettiğini anlatan Ruhani, "Allah’a şükürler olsun ki Amerikan ve bölge halkının başına gelen kötükük ortadan kalktı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni ABD hükümetine seslendi

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni Washington hükümetine seslenerek, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet büyük şeyler yapmalı ve ABD imajını zedeleyen tüm eylemleri bir dereceye kadar telafi edebilmelidir. Onların ilk etapta Trump'ın İran'a yönelik politikalarını kınamasını bekliyoruz. Yeni hükümet İran'la ilgili insan hakarına aykırı olan adımlar ve terör eylemleri kınamalı ve önceki hükümetin son dört yılda izlediği yanlış politikaları telafi etmelidir.

İran’ın politikası net ve açıktır. Daha önece de belirttiğimiz gibi yükümlülüğün karşısında yükümlülük, gerilimi azaltmanın karşısında gelirimi azaltmak ve saygıya saygıdır. Amerika’nın gelecekteki yöneticilerinde böyle bir irade varsa, sorunu çözmenin çok kolay olacağına inanıyorum.

Hem İran hem de ABD, 20 Ocak 2017 yılındaki duruma döneceklerine karar verebilir. Biz geri döneriz. ABD de bunu yapmalı. Bu birçok sorun için önemli bir çözüm olabilir ve durumu tamamen değiştirebilir."