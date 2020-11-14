Cumhurbaşkanı Ruhani: Yeni sıkı tedbirler gündemde

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada salgınla mücade etmek amacıyla son haftalarda 90 ilçe ve il merkezinde kısıtlamalar getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, önümüzdeki 21 Kasım itibariyle ülke genelinde yeni sıkı tedbirlerin yürürlüğe gireceğini belirterek, “Kısıtlamalar her kentin durumuna göre ilan edilecek. Bu plan salgının ortadan kaldırılmasına kadar sürecektir” dedi.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.