Yaptırımlara rağmen taşımacılık alanında büyük adımlar atıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülke genelinde 13 otoban ve havaalanı projesinin hizmete girdiği törende yaptığı konuşmada İran’ın bölge ve bütün dünyadaki özel coğrafi konumuna atıfta bulunarak, “Her gün İran hava sahasından yüzlerce uçağın geçişi ve diğer transit geçişileri, ülkemizin sadece havacılık sektöründe değil, demiryolları, kara yolları ve limanları bakımından da çok özel ve değerli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Otobanların hizmete girmesinin karayolu taşımacılığında zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığını kaydeden Ruhani, hükümet olarak karayolları ve demiryolları alanlarını geniştirmenin yanı sıra, bu alanda yeni teknolojilerden yararlanmaya da özen gösterdiklerini, bu durumun ülke genelinde yük ve yolcu taşımacılığında büyük gelişmelere vesile olduğunu vurguladı.

Nükleer Anlaşama’dan sonra satın alınan 16 adet yolcu uçağına da işaret eden Ruhani, “Mevcut ABD yönetiminin düşmanlığı olmasaydı, İran şimdiye kadar kara, hava ve demiryolları filolarını yenilemişti.” dedi.

Ruhani, ulaştırma ve taşımacılığının geliştirilmesinin ülkenin ekonomisinin gelişmesi üzerinde büyük tesiri olduğunu belirterek, hükümet olarak tüm kısıtlamalara ve yaptırımlara rağmen bu alanı geliştirmekte büyük adımlar attıklarını ifade etti.