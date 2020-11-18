Cumhurbaşkanı Ruhani: Tehdit ortamı değişebilir

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin korona durumuna dair, 21 Kasım Cumartesi tarihinden itibaren ülke genelinde yeni sıkı önlemlerin uygulanacağını bildirerek, salgından etkilenen dar gelirli ailelere yardım paketi sunulacağını duyurdu.

Konuya dair Ruhani, "Toplumun üçte birine 4 ay boyunca ekonomik yardım paketi sağlamalıyız. Bu paketle ilgili kararı Cumartesi günü yapılacak Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında onaylayacağız." dedi.

'ABD ile müzakere gündemde değil'

Önümüzdeki günlerde ülke durumunun daha iyi olacağını düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Durumun düzeldiğini söylediğimizde bazıları muhtemelen Amerika ile müzakere etmek istediğimizi düşünüyorlar. ABD ile müzakere gündemde değil, konu başka. Bize göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni hükümet önceki durumu tersine çevirip kurallara dönmek istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, son ABD hükümetinin yağmacı bir hükümet olduğunu dile getirerek, “Onlar önceki duruma geri dönmek istiyorlar ve bu da durumu değiştirebilir. Yani yavaş yavaş tehdit ortamından fırsat ortamına doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar

ABD’nin İran tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Ruhani, “Zaten İran’a uygulanan yaptırımlar vardı ama ekonomik savaş 2018 yılında başladı. ABD hükümeti 2018'de İran halkına baskı yapmak amacıyla ekonomik bir savaş başlattı. Üç yıl boyunca yaptırımlar altında değil, kuşatma altında ve savaş içindeydik. Ekonomik terörizmle karşı karşıya kalmıştık." diye konuştu