IŞID'in Samarra'ya saldırısı Haşdi Şabi güçlerince önlendi

Bağdat al-youm’un haberine göre,Terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak’ın Samarra kentinin güneyindeki Tal al-Dahb bölgesinde saldırmaya çalıştığı öğrenildi.
Irak Haşdi Şabi güçleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda IŞİD üyelerinin Tal al-Dahb bölgesine saldırı çabalarını başarısız koyarak onlara ağır darbe indirdi.
Haşdi Şabi güçleri ayrıca geçenlerde Irak güçleriyle birlikte düzenlediği bir operasyonda IŞİD’in Anbar vilayetinin batısındaki mevzilerini hedef almıştı.
Bunun yanı sıra Salahaddin Operayonlar Komutanlığı da vilayetin kuzeyindeki El Makhul sıradağlarını IŞİD teröristlerinden temizleme operasyonun ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.
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