Kerkük'te IŞİD operasyonu: 6 ölü

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Sercuvan kırsalında terör unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sercuvan kırsalında teröristlere ait sığınakların hedef alındığı hava saldırısında 6 teröristin öldürüldüğü, silah deposu olarak kullanılan çok sayıda sığınağın da imha edildiği aktarıldı.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Timetürk

