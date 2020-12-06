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6 Ara 2020 17:59

Kerkük'te IŞİD operasyonu: 6 ölü

Kerkük'te IŞİD operasyonu: 6 ölü

Irak'ın Kerkük kenti kırsalında IŞİD unsurlarına düzenlenen hava operasyonunda 6 IŞİD’linin öldürüldüğü duyuruldu.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Sercuvan kırsalında terör unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sercuvan kırsalında teröristlere ait sığınakların hedef alındığı hava saldırısında 6 teröristin öldürüldüğü, silah deposu olarak kullanılan çok sayıda sığınağın da imha edildiği aktarıldı.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Timetürk
 

News Code 1890949

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