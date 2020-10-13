Haşdi Şabi: Irak'ın ulusal egemenliğini korumayı sürdüreceğiz

Irak basınına göre, Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih el-Fayyad, bu direniş gücü ile ilgli olarak, "Haşdi Şabi, Irak'ın yüksek Şii mercilerinin emriyle kurulduğu için her zaman halkına destek olmaya devam edecektir." dedi.

Fayyad, bu güçlerin tüm zor günlerde Irak halkının yanında durduğunu ve bu tutumunu sürdüreceğini belirterek, "Haşdi Şabi her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini korumada önemli bir rol oynamıştır ve bundan sonra da aynı rolü oynamaya devam edecek." ifadelerinde bulundu.