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7 Ara 2020 09:30

Haşdi Şabi'den terör örgütü IŞİD'e ağır darbe

Haşdi Şabi'den terör örgütü IŞİD'e ağır darbe

Irak Haşdi Şabi güçleri teröristlere karşı düzenlediği yeni operasyonda terör örgütü IŞİD’in lojistik destekçisini etkisiz hale getirdi.

Al Mayadeen kanalına göre, Irak Haşdi Şabi güçleri düzenlediği yeni operasyonda terör örgütü IŞİD’in lojistik destekçisini etkisiz hale getirdi.

Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü IŞİD’in elebaşı Ayyad Mansur al-Namravi’nin Bayci bölgesinde bombalı sadırı düzenlerken etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Dün Iraklı kaynaklar, IŞİD’ın Kerkük'teki mevzilerine düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve ve Ninava’da da bir IŞİD elebaşının tutuklandığını bildirmişti.

Haşdi Şabi’ye bağlı kaynaklar dün Haşdi Şabi 41.tugay birimler ile Samira Operasyon Komutanlığı komandolarının bu vilayetin güneyindeki al-Dahb bölgesinde düzenlediği bir operasyonda IŞİD’e ait tünelleri imha ettiğini duyurmuştu.

News Code 1890953

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