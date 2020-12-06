Irak'ta IŞİD'e karşı yeni oprasyon başlatıldı

Irak medyasına göre, ülkede terör örgütü IŞİD karşıtı askeri operasyonlar devam ediyor. Irak ordusu, Haşdi Şabi güçleri ile birlikte Salahaddin vilayetindeki Samarra şehrinin güney ekseninde IŞİD kalıntılarını yok etmek için yeni bir operasyon başlattı.

Güvenlik medya ağı dün uluslararası koalisyon savaş uçaklarının, Salahattin'deki Makhoul sıradağlarında hava harekatı düzenlediğini bildirmişti.

Ortak Harekat Komutanlığının emriyle uluslararası koalisyon uçağının Makhoul sıradağlarında hava harekatı düzenlediğini belirten güvenlik medya ağı, Hava harekatı sonucu terör örgütü IŞİD'e ait 5 sığınağın yok edildiğini de aktarmıştı.

Samarra, Bağdat'a 100 kilometre mesafede Musul yolu üzerinde yer alan stratejik bir kent.