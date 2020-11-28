Güney Afrika, İran'daki suikastı kınadı

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, İranlı bilim insanı Mohsen Farhrizade'ye karşı düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek kınadı.

Pandor, "Terör eylemi barışa yol açamaz, tam tersine bölgede huzursuzluk ve gerginliği artırır. Bu cinayetin faillerinin cezalandırılması ve adalet önüne çıkarılması gerekir." dedi.

"İran'a yönelik dış müdahale ve adaletsizce düzenlenen suikastların göz önüne alındığında, İran hükümetinin her zaman itidalle davranmasını takdir ediyoruz." diyen Güney Afrika Dışişleri Bakanı, ülkesinin bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

İranlı bilim insanı Mohsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.