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28 Kas 2020 16:28

Kudüs Gücü Komutanı'ndan İsrail'e sert uyarı

Kudüs Gücü Komutanı'ndan İsrail'e sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine tepki gösterdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine tepki gösterdi.

Tuğgeneral Kaani'nin yaptığı paylaşımda, "Düşman, mertçe İran'la savaşmaya cesaret edemiyor. İsrail'in ölümü yaklaştı. Bu, dünya zorbaları ve uluslararası yağmacıların en son çırpınışları." ifadesine yer verildi.

İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü

News Code 1890758

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