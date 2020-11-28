Lünban Hizbullah Hareketi'nden İran'a destek mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine tepki gösterdi.

Hizbullah tarafından yayınlanan açıklamada, "Lübnan direnişi, yabancı komplolara karşı koymak için bölgedeki bazı ülkelerle birlikte İran'ın yanında yer alıyor." denildi.

Açıklamada, "İran, Şehit Mohsen Fahrizade cinayetinin faillerini tespit ederek suçluların ellerini kesecektir" ifadesine yer verildi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım da Mohsen Fahrizade'nin şehit edilmesine dair gönderdiği başsağlığı mesajında, İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Devrim Muhafızları Ordusu ve İran halkına taziyelerini ileterek, bu cinayeti, 'İran'a, bölgeye ve Filistin'e karşı yapılan savaşın bir parçası' olarak nitelendirmişti.

İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.