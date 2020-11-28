TBMM Başkanı: Fahrizade suikastı bir terör faaliyetidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör eylemine tepki gösterdi.

Mustafa Şentop’un attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“İran’lı bir bilim insanının süikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Süikastı illegal örgütün yapmasıyla ‘legal’ örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz.”