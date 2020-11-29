  1. Türkiye
29 Kas 2020 18:54

Erbaş, İskeçe Müftüsü'ne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Erbaş, İskeçe Müftüsü'ne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Trakya’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ailesiyle kaldığı apartmanın asansörüne Müftü Mete’yi hedef alan ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

 Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya’da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz.”

News Code 1890787

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