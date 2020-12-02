TFF Başkanı Özdemir koronaya yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.
Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu "
Kaynak: NTV Spor
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