Türkiye'de yeni vaka sayısı 30 bini geçti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine göre son 24 saatte 30 bin 103 vaka tespit edildi, 182 can kaybı yaşandı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 903 olurken, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin toplam sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur."