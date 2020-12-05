Trabzonspor'dan İranlı oyuncu için kritik karar

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor'da ilk transfer dönemi için hazırlıklar devam ediyor. Bordo mavililer bir yandan alacağı isimler konusunda çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da göndereceği futbolcuları belirleme konusunda yoğun mesai harcıyor. Stiven Plaza'nın gözden çıkarılması hemen hemen kesinleşirken stoper hattında sözleşmesi sona erecek Campi ve Hosseini arasından da bir etercih yapılması bekleniyor. İki savunmacının ocak ayında takımdan ayrılması muhtemel. Hüseyin Türkmen'in de bulunduğu rotasyona ek bir kontenjan harcanmak istenmemesi bu tasarrufu beraberinde getirecek.

Hosseini önde

Takımda bu yıl üçüncü sezonunu geçiren Majid Hosseini'nin kalma şansı Arjantinli mevkidaşına göre daha yüksek. Milli takım oyuncusu da olan İranlı futbolcu genç yaşı ve potansiyelinin yanısıra karakteri ile de geldiği günden bu yana çalıştığı her teknik heyetin beğendiği isimler arasında yer alıyordu. Yönetimin de kısa zaman içerisinde menajeri ile görüşerek anlaşma zemini araması bekleniyor.

Kaynak: Damga gazete